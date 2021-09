Τέλος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας Μάικ Τζέιμς

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του σε ομάδα της αρεσκείας του είναι από το Σάββατο (11/09) ο Μάικ Τζέιμς, καθώς, όπως έκανε γνωστό η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Αμερικανός γκαρντ δεν ανήκει, πλέον, στο δυναμικό του συλλόγου.

«Η ομάδα μας έφτασε σε συμφωνία με τον Μάικ Τζέιμς για τον τερματισμό του ισχύοντος συμβολαίου του» αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Ρώσους.

Ο 31χρονος άσος έζησε δύο προβληματικές σεζόν με τα χρώματα της «ομάδας του στρατού», παίρνοντας μέρος σε 87 αγώνες με μέσο όρο 18.8 πόντους και 4.7 ασίστ. Ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στο ΝΒΑ με την φανέλα των Μπρούκλιν Νετς, έχοντας λάβει την σχετική άδεια από την ΤΣΣΚΑ.

Ο παίκτης είχε συμβόλαιο έως το 2023, αλλά οι σχέσεις του με τον Δημήτρη Ιτούδη δεν ήταν καθόλου καλές. Εδώ και καιρό οι δύο πλευρές αναζητούσαν τον τρόπο που θα έλυναν τη συνεργασία τους πρόωρα και τελικά αυτό έγινε εφικτό μετά από πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους.

CSKA parts ways with James



Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m