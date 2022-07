Τέλος ο Ποτσετίνο από την Παρί Σεν Ζερμέν

Παρελθόν από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί και επίσημα ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Ο Αργεντίνος τεχνικός αποτελεί πλέον παρελθός για τους Παριζιάνους, λίγες ώρες πριν από την επισημοποίηση της συνεργασίας τους με τον Κριστόφ Γκαλτιέ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας τη νέα σεζόν.

Άλλωστε η αποχώρηση του Ποτσετίνο από την Παρί ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η ομάδα ναι μεν κατέκτησε τον τίτλο στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά για άλλη χρονιά απέτυχε στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τον ίδιο να ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο κοινής λύσης εφόσον του καταβαλλόταν ακόμη και το τελευταίο... ευρώ του συμβολαίου του.

Ο Ποτσετίνο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Παρί τον Ιανουάριο του 2021. Είχε 55 νίκες, 15 ισοπαλίες και 14 ήττες σε 84 παιχνίδια.

Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.



The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh