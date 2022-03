Τένις: H Νταγιάνα Γιαστρέμσκα χάρισε στην Ουκρανία τα χρήματα που κέρδισε από το τουρνουά της Λιόν

Η απροσδόκητη πορεία της Νταγιάνα Γιαστρέμσκα μέχρι τον τελικό του Lyon Open έληξε χθες με ήττα, αλλά η Ουκρανή είπε ότι θα δωρίσει το χρηματικό έπαθλό της για να βοηθήσει τη χώρα της, η οποία δοκιμάζεται μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Η 21χρονη τενίστρια (Νο 103), η οποία έχει κερδίσει τρεις τίτλους WTA, έφυγε από την Ουκρανία με τη μικρότερη αδερφή της λίγες μέρες μετά την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, έχοντας περάσει δύο νύχτες σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, πριν το ταξίδι τους.

Η Γιαστρέμσκα πήρε το πρώτο σετ κόντρα στην Κινέζα Ζανγκ Σουάι, ωστόσο εν τέλει ηττήθηκε με 2-1 (6-3, 3-6, 4-6).

«Το χρηματικό έπαθλο που κέρδισα εδώ θα το δώσω στο Ουκρανικό Ίδρυμα για να υποστηρίξω τη χώρα μου», ανέφερε η Γιαστρέμσκα, η οποία τύλιξε τη σημαία της χώρας της στους ώμους της, κατά την απονομή του τροπαίου.

«Αν με παρακολουθούν οι Ουκρανοί, θέλω να πω «είστε πολύ δυνατοί, έχετε δυνατό πνεύμα, προσπάθησα να παλέψω για την Ουκρανία. Θέλω να πω ευχαριστώ σε κάθε άτομο που είναι στο πλευρό της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

«Αγαπημένη μου Ουκρανία, ήθελα πολύ να κερδίσω για σένα», έγραψε επίσης η Γιαστρέμσκα στο Twitter μετά την ήττα της στο Lyon Open.

«Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό όλη αυτή την εβδομάδα γιατί αυτό κάνουν οι Ουκρανοί!», επισήμανε.

My beloved Ukraine, I really wanted to win this one for you!! 💙💛🥺I gave my absolute best throughout this week because that’s what Ukrainians do!Thank you for all the support I received this week, it means the world to me. I am forever grateful!🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qdJVsWkf8d