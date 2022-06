Η αποθέωση του fair play: Η Ρωσίδα Κασάτκινα πρόσφερε πρώτες βοήθειες στην Ουκρανή Καλίνινα!

Η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται μεν σε πόλεμο, ωστόσο οι αθλητές και οι αθλήτριες που εκπροσωπούν τις δυο χώρες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αυτό απέδειξε περίτρανα η συμπεριφορά της Ρωσίδας Ντάρια Κασάτκινα στον αγώνα της με αντίπαλο την Ανχελίνα Καλίνινα, η οποία αγωνίζεται εκπροσωπώντας την Ουκρανία.

Η τελευταία τραυματίστηκε στη γάμπα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ της αναμέτρησής τους για το τουρνουά του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος κλαίγοντας από τον πόνο. Αμέσως η Κασάτκινα έσπευσε να της φέρει πάγο και παρέμεινε δίπλα στην αντίπαλό της όσο δεχόταν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία αποθέωση του fair play και μια επίδειξη συναδελφικής αλληλεγγύης από την Κασάτκινα, η οποία απέδειξε πως οι απλοί αθλητές και αθλήτριες δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με πολεμικές συρράξεις και με τα γεωπολιτικά συμφέροντα που τις προκαλούν.

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αθλητριών στο συγκεκριμένο ματς αποδεικνύει περίτρανα ότι αφενός τα σπορ ενώνουν και δεν διχάζουν, αφετέρου πως οι διοργανώτριες αρχές όλων των -ατομικών τουλάχιστον- αθλημάτων οφείλουν να προωθούν αυτή την αρχή και όχι να μπλέκονται στα παιχνίδια των πολιτικών...

Lending a helping hand 👐@DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle ❤️‍🩹#bett1open pic.twitter.com/dU68qGEN1W