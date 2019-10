Τένις: Η Οσάκα κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά του Πεκίνου

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, η Ναόμι Οσάκα επικράτησε με 3-6, 6-3, 6-2 της Άσλεϊ Μπάρτι και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά τένις China Open, που φιλοξενήθηκε στο Πεκίνο.

Η πρωταθλήτρια από την Ιαπωνία (Νο 4), έφθασε στους πέντε τίτλους, καθώς προηγήθηκαν μέσα στο 2019 το Οpen της Αυστραλίας και το τουρνουά της... Οσάκα, ενώ το 2018 κατέκτησε το Indian Wells και το US Open.

Όσον αφορά στην Αυστραλή επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, δεν κινδυνεύει να χάσει την θέση της στην κορυφή, δεδομένου πως η Τσέχα, Καρολίνα Πλίσκοβα αποκλείσθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

