Τένις: Η Ουκρανή Κόστιουκ, αρνήθηκε χειραψία με τη Ρωσίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα, μετά τη νίκη της στο τουρνουά του Όστιν

Η Μάρτα Κόστιουκ, στα 22 της χρόνια, έχει γίνει μια από τις σημαιοφόρους του ουκρανικού τένις στο γυναικείο σιρκουί. Είναι η δεύτερη καλύτερη παίκτρια της Ουκρανίας πίσω από την Ανχελίνα Καλίνινα.

Η γεννηθείσα στο Κίεβο αθλήτρια είναι μία από εκείνες που έχουν λογοκρίνει περισσότερο την παρουσία Ρώσων και Λευκορώσων στα τουρνουά της WTA, όσο διαρκεί ο πόλεμος στη χώρα τους, για το γεγονός ότι δεν εκφράζουν ανοικτά τη διαμαρτυρία τους για τις ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Οι άνθρωποι που απλώς λένε ότι δεν θέλουν πόλεμο μας κάνουν (τους Ουκρανούς) να μοιάζουμε σαν να θέλουμε πόλεμο. Προφανώς, δεν θέλουμε ούτε πόλεμο», είπε η νικήτρια στο τουρνουά του Όστιν.

MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx