Τένις: Κατέκτησε και το Σινσινάτι Όπεν η Μπάρτι, 2-0 σετ την Τάιχμαν στον τελικό

Τον 13ο WTA τίτλο της καριέρας της κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής η Νο1 τενίστρια του κόσμου, Άσλεϊ Μπάρτι, κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό του Western & Southern Open την έκπληξη της διοργάνωσης, Τζιλ Τάιχμαν.

Η 25χρονη τενίστρια από την Αυστραλία έχασε μόλις τέσσερα games από τη Νο76 τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης και μετά από 71 λεπτά αγώνα, στέφθηκε πρωταθλήτρια με 6-3, 6-1 στο Σινσινάτι.

Αυτός είναι ο 5ος τίτλος μέσα στο 2021 για τη Μπάρτι, η οποία μετράει πλέον 12 συνεχόμενες νίκες στο Tour, από την έναρξη του Wimbledon κι έπειτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κορυφαία τενίστρια στον πλανήτη έφτασε στο τρόπαιο του Σινσινάτι χωρίς να χάσει καν set!

"And that's why she's World No.1" 🔥



🇦🇺 @ashbarty takes the first set, 6-3!
#CincyTennis

Στον τελικό, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές της, η Τζιλ Τάιχμαν δεν μπόρεσε να θορυβήσει ιδιαίτερα την αντίπαλό της, μετά τα μέσα του εναρκτήριου set. Η τενίστρια από την Ελβετία πήγε το 1ο set μέχρι το 3-3 και από εκεί και έπειτα, υποτάχθηκε στη Μπάρτι.

Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε τα εννιά από τα επόμενα δέκα games του τελικού, φτάνοντας στην άνετη επικράτηση.

Πάντως, με την εξαιρετική πορεία της στο Σινσινάτι, η Τάιχμαν θα δει τον εαυτό της, την επόμενη εβδομάδα, να αναρριχάται από το Νο76 της παγκόσμιας κατάταξης στο Νο45.

Unbeatable, unbelievable form.



Make that 5 WTA singles titles in 2021 for the World No.1 🙌
@ashbarty | #CincyTennis

