Τένις: Στον τελικό του Australian Open με ανατροπή ο Ντόμινικ Τιμ

Ο Ντόμινικ Τιμ προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Australian Open, όπου την Κυριακή (2/2) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον επτά φορές νικητή του τουρνουά (και κάτοχο του τίτλου) Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Αυστριακός τενίστας, Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε μετά από έναν συναρπαστικό ημιτελικό του Γερμανού Αλεξάντερ Ζφέρεφ με 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4) και θα δώσει για τρίτη φορά στην καριέρα του το «παρών» σε τελικό γκραν-σλαμ, μετά τις δύο ήττες από τον Ράφα Ναδάλ στο «Ρολάν Γκαρός».

Όπως φαίνεται και από το σκορ, ο Τιμ ξεπέρασε γρήγορα το χαμένο πρώτο σετ και ήταν σαφώς πιο ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, ιδιαίτερα στα τάι-μπρέικ των δύο τελευταίων σετ. Να σημειωθεί ότι ο ημιτελικός είχε δύο διακοπές, μία λόγω βροχόπτωσης (το ματς συνεχίστηκε με κλειστή την οροφή της "Rod Laver Arena") και μία λόγω προβλήματος στον φωτισμό του κορτ.

