Τένις: Ο Σίνερ «έγραψε ιστορία» με την κατάκτηση του European Open

Τον πέμπτο τίτλο ATP στην καριέρα του πανηγύρισε ο Γιάνικ Σίνερ (Νο 13), μετά τη σημερινή του νίκη με 2-0 σετ (6-2, 6-2) επί του Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο 14) στον τελικό του European Open.

Ο 20χρονος Ιταλός απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση πετυχαίνοντας την 10η νίκη του στους τελευαίους 11 αγώνες που έχει δώσει στο tour, κατακτώντας το δεύτερο τρόπαιο ΑΤΡ μέσα στον Οκτώβριο και το τέταρτο εντός του 2021.

Ο νεαρός τενίστας χρειάστηκε μόλις 76 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αργεντινού, δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει για να βρεθεί στο Τορίνο, ώστε να αγωνιστεί στα ΑΤΡ Finals της πατρίδας του, τον επόμενο μήνα. Με την πορεία του στην Αμβέρσα ανέβηκε στο νο10 της ATP Race, διεκδικώντας με αξιώσεις ένα από τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια.

Επίσης, με τη σημερινή του επιτυχία έγινε ο νεαρότερος τενίστας που φτάνει τους πέντε ΑΤΡ τίτλους, μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2007, ενώ από την Δευτέρα θα βρεθεί στο νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, από το νο13 που βρίσκεται τώρα!

5INNER 🖐🏆@janniksin sees off Schwartzman 6-2 6-2 to become the youngest player to win his 5th tour-level title since 19 y/o Djokovic in 2007!@EuroTennisOpen pic.twitter.com/t0w2TYKX1g