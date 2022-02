Τένις: Το... σήκωσε και στο Ντουμπάι ο Ρούμπλεφ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έβαλε stop στην ονειρεμένη εβδομάδα του qualifier και Νο123 τενίστα στην παγκόσμια κατάταξη, Γίρι Βέσελι, τον κέρδισε με straight sets στον τελικό του Dubai Duty Free Tennis Championships και στέφθηκε πρωταθλητής στο 500άρι τουρνουά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο 24χρονος Ρώσος (Νο 7) πανηγύρισε την 9η συνεχόμενη νίκη του στο Tour και έφτασε στον 2ο διαδοχικό ΑΤΡ τίτλο του, μετά τον θρίαμβο της περασμένης εβδομάδας στη Μασσαλία (ATP 250).

Ο Ρούμπλεφ επικράτησε του Βέσελι με 6-3, 6-4 μετά από 81 λεπτά αγώνα και κατέκτησε τον 10ο ΑΤΡ τίτλο της καριέρας του, στον 15ο τελικό που αγωνίστηκε. Αυτός, είναι ο 5ος τίτλος του Ρώσου σε τουρνουά της σειράς ΑΤΡ 500.

Για να τα καταφέρει, είχε σε εξαιρετική ημέρα το σερβίς του, κέρδισε 42/58 πόντους πίσω από αυτό, σέρβιρε 13 άσους και περιόρισε τον Βέσελι μόλις σε ένα break σε ολόκληρο το ματς (1/4 break points ο Τσέχος).

Ο 28χρονος qualifier ήταν εμφανώς κουρασμένος από τις απαιτητικές νίκες των προηγούμενων ημερών και δεν μπόρεσε να πιάσει υψηλό επίπεδο απόδοσης, μη μπορώντας να δώσει μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι του.

Ως αποτέλεσμα, έκανε οκτώ διπλά λάθη, πέρασε μόλις το 59% των πρώτων σερβίς του και κέρδισε 7/24 πόντους πίσω από το 2ο, για να δεχθεί τρία breaks και να χάσει με straight sets τον τελικό (3/8 break points o Ρούμπλεφ).

