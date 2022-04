Tένις: «Βασίλισσα» στο Μαϊάμι η Σφιάτεκ, νίκησε 2-0 την Οσάκα στον τελικό!

Η Ίγκα Σφιάτεκ, η οποία από την ερχόμενη Δευτέρα θα φιγουράρει στο νο1 της WTA, απέδειξε και στο 1000άρι τουρνουά της Φλόριντα ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει αντίπαλος που μπορεί να την... κοντράρει.

Η Πολωνή αποδίδοντας σε ένα ακόμη μεγάλο ματς εξαιρετικό τένις επιβλήθηκε με 2-0 της Ναόμι Οσάκα στον τελικό και κατέκτησε πανάξια το Miami Open, στην 37η έκδοση της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ ο τελικός ήταν αντάξιος των εμφανίσεων των δύο φιναλίστ στο τουρνουά, με την Σφιάτεκ να επικρατεί δύσκολα με 6-4 και να παίρνει το προβάδισμα, ωστόσο, στο δεύτερο ήταν... μόνη της στο κορτ μη επιτρέποντας στην Γιαπωνέζα να πάρει ούτε game. Με το εμφατικό 6-0 η νεαρή πρωταθλήτρια έφτασε στο 2-0 και αποθεώθηκε από το κοινό, ενώ δέχτηκε τα συγχαρητήρια από την αντίπαλό της.

Μέσα σε έξι εβδομάδες η Σφιάτεκ έχει κάνει ασύλληπτα πράγματα. Με την 17η συνεχόμενη νίκη της έφτασε στην κατάκτηση του τρίτου σερί 1000αριού τουρνουά της WTA, μετά από αυτά που είχε ήδη πανηγυρίσει στην Ντόχα και στην Καλιφόρνια.

IGA WINS THE SUNSHINE DOUBLE!! ☀️☀️ Incoming World No.1 @iga_swiatek defeats Osaka 6-4, 6-0 to follow up her Indian Wells title with victory in Miami! #MiamiOpen pic.twitter.com/rpAyXZ68M4

Απέναντι στην Πολωνή βρέθηκε μία πρώην τενίστρια του νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και σαφώς... αναγεννημένη στην 6η της παρουσία της στο Miami Open. Αν και μέχρι τον σημερινό αγώνα είχε δεχτεί μόλις ένα break (από την Μπελίντα Μπέντσιτς στον ημιτελικό), δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και απέναντι στην Σφιάτεκ την οποία είδε να της "σπάει" τέσσερις φορές το σερβίς κι απέτυχε να κατακτήσει τον πρώτο της μεγάλο τίτλο μετά το Australian Open του 2020.

Από τον Οκτώβριο του 2020 η Σφιάτεκ διατηρεί το απόλυτο σε 6 τελικούς. Κατέκτησε το Roland Garros το 2020, 4 1000άρια κι ένα 500αρι τουρνουά, χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα σετ! Σήμερα με τον τίτλο στο Μαϊάμι έγινε η 4η και παράλληλα η νεαρότερη τενίστρια που καταφέρνει να κερδίσει το Sunshine Doubles (Indian Wells, Miami Open), μετά από τις Στέφι Γκραφ (1994, 1996), Κιμ Κλάιστερς (2005) και Βικτόρια Αζαρένκα (2016).

Οι δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σήμερα για 2η φορά στην καριέρα του. Η προηγούμενη ήταν και πάλι σε 1000άρι τουρνουά και συγκεκριμένα το 2019 στο Τορόντο. Τότε η Οσάκα είχε επικρατήσει με 2-0, αλλά ήταν στο νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και η Πολωνή, τότε 18 ετών, στο νο77. Εκεί, όπου βρισκόταν η Γιαπωνέζα πριν την έναρξη του Miami Open.

A third WTA 1000 title in a row 🏆🏆🏆



🇵🇱 @iga_swiatek becomes the youngest player EVER to win the #MiamiOpen and Indian Wells in the same year! pic.twitter.com/B3PJOtsWfx