«The Athletic»: «Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο νέος MVP»

Πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου στο NBA ανακηρύχθηκε ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετα τα δύο back to back βραβεία του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ρεπόρτερ της ιστοσελίδας «The Athletic», ο Σέρβος αστέρας ήταν ο νικητής στην κούρσα με αντιπάλους τους Τζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι κι έτσι έγινε ο παίκτης που πήρε το βραβείο του MVP, όντας η χαμηλότερη επιλογή στο draft (Νο. 41).

