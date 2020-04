Στο Hall of Fame κι επίσημα ο Κόμπι Mπράιαντ!

Η επιτροπή του Basketball Hall of Fame ανακοίνωσε κι επίσημα τους παίκτες της «τάξης» του 2020, που μπήκαν στο πάνθεον της ιστορίας του αθλήματος, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ αυτών και τον αείμνηστο, Κόμπε Μπράιαντ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του.

«Ήταν ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς αθλητές που πάτησαν τα παρκέ και άφηνε το στίγμα του στις δύο πλευρές του παρκέ. Ήταν ο 4ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ (33.643). Συγχαίρουμε, μετά θάνατον, τον πέντε φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά για τον θρύλο των Λέικερς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 26 Ιανουαρίου, μετά την πτώση του ελικοπτέρου του.

Εκτός από τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ στο «Basketball HOF» εντάχθηκαν ακόμη δύο παίκτες-θρύλοι του NBA, ο Τιμ Ντάνκαν και ο Κέβιν Γκαρνέτ, οι προπονητές Ρούντι Τομγιάνοβιτς και Έντι Σάτον, η τετράκις «χρυσή» Ολυμπιονίκης, Ταμίκα Κάτσινγκς, οι προπονήτριες, Κιμ Μάλκεϊ και Μπάρμπαρα Στίβενς και ο αείμνηστος πρώην γενικός γραμματέας της FIBA, Πάτρικ Μπάουμαν.

Η επίσημη τελετή ένταξης των νέων μελών στο Hall of Fame θα γίνει στις 29 Αυγούστου, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj