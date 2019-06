Τουρκία: Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών η Φενέρμπαχτσε, 82-73 την Εφές

Η Φενέρμπαχτσε έδειξε ότι έχει... σφυγμό και, επικρατώντας με 82-73 της Αναντολού Εφές, ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος, κάτι που σημαίνει ότι θα γίνουν τουλάχιστον άλλα δύο ματς (best of seven) προκειμένου να γίνει γνωστή η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο.

Η Αναντολού πλησίασε πολύ κοντά σε νέο break στην Ulker Arena της Κωνσταντινούπολης, αλλά στα τελευταία λεπτά «μίλησε» ο αρχηγός της «Φενέρ», Μελίχ Μαχμούτογλου και με 5 σερί πόντους άνοιξε το δρόμο για τη νίκη των γηπεδούχων.

Για να ανακτήσει, πάντως, το πλεονέκτημα η Φενέμπαχτσε, θα πρέπει να «σπάσει» την έδρα της αντιπάλου της. Η ομάδα του Αταμάν απέδειξε γι΄ άλλη μια φορά ότι είναι ικανή για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του συγκροτήματος του Ομπράντοβιτς τα τελευταία χρόνια, καθώς περίπου 2 λεπτά πριν από το φινάλε ισοφάρισε (72-72).

Στο κρίσιμο εκείνο σημείο ο Μαχμούτογλου «πήρε την Φενέρ στις πλάτες του» και με 5 διαδοδικούς πόντους έγειρε την πλάστιγγα της νίκης προς τη μεριά των γηπεδούχων. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Νικολό Μέλι με 19 πόντους, αλλά και του Κώστα Σλούκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Κορυφαίος σκόρερ της Εφές ήταν ο Μίσιτς με 16 πόντους, αλλά και 9 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-15, 42-37, 62-57, 82-73

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ομπράντοβιτς): Ντουβερίογλου 12 (11 ριμπάουντ), Ντίξον 6 (2), Σλούκας 16 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά), Μέλι 19 (6/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Κάλινιτς 8, Μαχμούτογλου 12 (2/2 τρίποντα), Γκιουλέρ, Ντατόμε 4, Γκούντουριτς 5 (1/6 σουτ)

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Αταμάν): Ντάνστον 6, Μορμάν 13 (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπομπουά 14 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μίτσιτς 16 (1 τρίποντο, 9 ασίστ), Λάρκιν 14 (2), Μπαλμπάι 4, Μπιτίμ, Σανλί 2, Μπιρσέν 4