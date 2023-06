Τουρνουά Queen's: Ο Αλκαράθ πήρε τον τίτλο κι επέστρεψε στο Nο1 του κόσμου

Τον πρώτο του τίτλο στο γρασίδι εξασφάλισε ο Κάρλος Αλκαράθ και ταυτόχρονα την επιστροφή του στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης από τη Δευτέρα (26/06), αφήνοντας πίσω του τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ισπανός επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Αυστραλού, Αλεξ Ντε Μινόρ και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου στο "Queen's Club" του Λονδίνου, σε μία γερή πρόβα ενόψει της έναρξης του Wimbledon.

Ο σημερινός ήταν ο 5ος εφετινός τίτλος για τον Αλκαράθ, ισοφαρίζοντας με αυτό τον τρόπο τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ξεκινώντας στο τουρνουά, είχε ρεκόρ 4-2 στο χορτάρι και χρειάστηκε το τάι μπρέικ στο decider σετ του εναρκτήριου αγώνα του απέναντι στον Άρθουρ Ρίντερκνεχ.

Από κει και πέρα ο 20χρονος έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου χωρίς να χάσει σετ την υπόλοιπη εβδομάδα.

Έκανε, μάλιστα το «2 στα 2» απέναντι στον Ντε Μινόρ μετά την επικράτησή του στη Βαρκελώνη το περασμένο έτος, όπου ο Αλκαράθ χρειάστηκε 3 ώρες και 40 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αυστραλού. Σήμερα του αρκούσε μία ώρα και 39 λεπτά για να πάρει τη νίκη στον τελικό.

King Carlos I🏆@carlosalcaraz wins his FIRST grass court title, as he defeats De Minaur 6-4 6-4 at the Queen’s Club!#cinchChampionships @QueensTennis pic.twitter.com/kvAxvrXJ5D