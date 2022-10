Τουρνουά Τελ Αβίβ: Ο Τζόκοβιτς έβαλε πλώρη για τον 89ο τίτλο του!

Ο Ρομάν Σαφιούλιν έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Τελ Αβίβ, ωστόσο το πρώην Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Ο Σέρβος θρύλος των 21 Grand Slams, που πλέον βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης ξεκίνησε ορεξάτος τον ημιτελικό στο Τελ Αβίβ κόντρα στον Ρομάν Σαφιούλιν, κερδίζοντας πανεύκολα το πρώτο σετ με 6-1 σε μόλις 23 λεπτά κυριαρχικού τένις.

Στο δεύτερο ο Ρώσος τενίστας προέβαλε σαφέστατα μεγαλύτερη αντίσταση, κατάφερε να στείλει το σετ στο tie-break, όμως εκεί, μετά από πραγματική «μάχη» 1 ώρας και 13 λεπτών, ο Τζόκοβιτς κατάφερε να το πάρει και αυτό με 7-6 (3).

Έτσι, ο Νόβαν με την straight sets νίκη του προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί θα διεκδικήσει τον 89ο τίτλο της καριέρας του, στην 127η συμμετοχή του σε τελικό (έχει ρεκόρ 88-38) απέναντι στον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Λεστιάν και τον Τσίλιτς.

