Τρέλα για τον Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Πουλήθηκαν 150.000 φανέλες του σε μόλις επτά λεπτά!

Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι από την αγαπημένη τους ομάδα.

Ο γαλλικός σύλλογος είχε ετοιμάσει 150 χιλιάδες φανέλες με το όνομα του Αργεντινού αστέρα και τον αριθμό «30» στην πλάτη και οι φίλοι της ομάδας τις... εξαφάνισαν μέσα σε επτά λεπτά!

Υπολογίζεται ότι τα έσοδα ξεπέρασαν τα 23 εκατ. ευρώ μόνο την πρώτη ημέρα!

Φυσικά, ουρές από το πρωί υπήρχαν και στη μπουτίκ της Παρί όπως φαίνεται και στο παρακάτω video...

