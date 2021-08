UEFA: Ντε Μπρόινε, Καντέ και Ζορζίνιο υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της σεζόν

Στα χέρια ενός εκ των Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ενγκολό Καντέ και Ζορζίνιο θα καταλήξει το βραβείο της UEFA για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς.



Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε τους τρεις υποψήφιους για τον κορυφαίο παίκτη της σεζόν 2020-21 και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Βέλγο άσο της Μάντσεστερ Σίτι, τον Γάλλο μέσο της Τσέλσι, και τον Ιταλό χαφ, που αγωνίζεται επίσης στους πρωταθλητές Ευρώπης.

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards