UEFA: «Κάναμε... λάθος, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα με το όνομα του Euro»

Σε ένα πολύ αναλυτικό κείμενο, το οποίο «επικοινώνησε» και μέσω του Twitter το απόγευμα της Παρασκευής (20/03), η UEFA απάντησε σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που γεννήθηκαν μετά την μετάθεση του Euro2020 για τον Ιούνιο του 2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε μία από τις απαντήσεις της η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ξεκαθάρισε πως δεν θα αλλάξει ούτε το «μοντέλο» διεξαγωγής του προσεχούς Euro (στα γήπεδα 12 πόλεων, σε 12 διαφορετικές χώρες), ούτε η ονομασία της επικείμενης διοργάνωσης. Και μολονότι το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί λόγω του ιού, από 11 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2021, η UEFA υπογράμμισε αρχικά πως η ονομασία του θα παρέμενε ίδια, προκειμένου να καταγραφεί στα χρονικά ως Euro2020.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, ακολούθησε νέο tweet της συνομοσπονδίας που τα «γύρισε», τονίζοντας πως έκανε... λάθος: «Ζητούμε συγνώμη για το προγενέστερο λάθος. Για να είμαστε σαφείς, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το όνομα του νέου, αναπροσαρμοσμένου Euro που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Το προηγούμενο tweet στάλθηκε κατά λάθος».

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.