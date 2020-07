UEFA: Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών το Final-8 του Champions League και του Europa League

Οριστικά χωρίς θεατές θα πραγματοποιηθεί το Final-8 του Champions League, από 12 έως 23 Αυγούστου στη Λισσαβόνα, όπως ανακοίνωσε η UEFA το απόγευμα της Πέμπτης (09/07).

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, έκρινε πως ήταν προτιμότερο να γίνουν οι τελικοί αγώνες, με κλειστές πόρτες, από τη στιγμή ειδικά που στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα κορονοϊού.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, θεώρησε συνετό να λάβει την απόφαση πραγματοποίησης όλων των αγώνων των διοργανώσεών της, με κλειστές πόρτες, έως ότου υπάρξει αλλαγή δεδομένων» ανέφερε η UEFA σε επίσημη ανακοίνωσή της. Το αντίστοιχο μέτρο, θα ισχύσει και στα τελευταία παιχνίδια του Europa League, αλλά του Champions League γυναικών, που επίσης έχουν προγραμματιστεί για τον Αύγουστο στη Γερμανία και την Ισπανία.

⚽ The #UEFAExCo has concluded that UEFA matches should take place behind closed doors until further notice.



This will include all remaining matches in the 2019/20 #UCL, #UEL, #UWCL and #UYL. pic.twitter.com/CLRUn6V59l