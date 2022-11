New York Times: «Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι ο Μέσι!»

Ένα δημοσίευμα «βόμβα» αναφορικά με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι έβγαλε η αμερικανική εφημερίδα «New York Times», μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής επί του Μεξικού (2-0).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και βρίσκεται κοντά στην αμερικανική ομάδα, ενώ αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS.

To συμβόλαιο του 35χρονου σούπερ σταρ με την Παρί Σεν Ζερμέν εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε από την 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να υπογράψει με όποια ομάδα επιθυμεί, με το συγκεκριμένο δημοσίευμα να αναφέρει πως η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα κλείσει μετά το Μουντιάλ του Κατάρ και ο Μέσι θα πάει στην Ίντερ Μαϊάμι ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

