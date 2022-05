«Βόμβα» για Εμπαπέ: «Η Παρί του προσφέρει το απόλυτο κουμάντο, θα μπορεί να αλλάζει παίκτες, προπονητές»

Έριξε... βόμβα το «Chiringuito TV» στην υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ! Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο που μέχρι πρότινος υποστήριζε πως η μεταγραφή του Γάλλου στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ολοκληρωθεί, τώρα επικαλείται νέα δεδομένα.



Η Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανών, φέρεται να έχει κάνει μια πρόταση που όμοιά της δεν έχουμε δει ξανά στο ποδόσφαιρο, στην προσπάθειά της να τον δελεάσει να παραμείνει στο Παρίσι. Τι αναφέρει αυτή η πρόταση; Πως ο Εμπαπέ θα είναι το αφεντικό στους Παριζιάνους, έχοντας το απόλυτο κουμάντο στην ομάδα.



Η Παρί του δίνει το ελεύθερο να αποφασίζει για το ποιους ποδοσφαιριστές θα αποκτήσει η ομάδα, θα είναι ο υπεύθυνος της στελέχωσης του ρόστερ αλλά και αυτός που θα επιλέγει τον εκάστοτε προπονητή. Φυσικά, όσες αλλαγές χρειάζεται η ομάδα, θα τις κάνει ο ίδιος μέσω των εισηγήσεών του στη διοίκηση!



Κάπως έτσι, υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον δημοσιογράφο Έντου Αγκίρε να υποστηρίζει πως αυτές οι ημέρες είναι οι πιο δύσκολες στο θέμα του Εμπαπέ, λέγοντας πως τον τελευταίο μήνα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στην υπόθεση.

🚨| PSG have offered Mbappé to be the owner of their sporting project. They’ll allow him to CHANGE coaches, players as he wishes, including the HUGE economic offer. @elchiringuitotv