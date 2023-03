Χαμηλά μέτρησαν τα δοκάρια σε αγώνα στην Ιταλία - Έσκαψαν τη γραμμή και ξεκίνησε κανονικά!

Εικόνες που... κάτι μας θυμίζουν στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας!



Συγκεκριμένα, ένα παιχνίδι μεταξύ της Σαντζιοβανέζε και της Γκροσέτο έγινε viral, καθώς κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων, οι φιλοξενούμενοι αντιλήφθηκαν ότι τα δοκάρια είναι χαμηλότερα!



Αφού πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις με μεζούρα, έγινε αντιληπτό ότι τα δοκάρια ήταν περίπου δέκα εκατοστά χαμηλότερα του κανονικού.

Για να μην υπάρξει ματαίωση στο παιχνίδι οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να σκάψουν τις γραμμές για να έρθουν τα δοκάρια στο σωστό ύψος. Πράγματι, μετά από περίπου 45 λεπτά διαπιστώθηκε ότι τα δοκάρια είναι στις σωστές διαστάσεις και το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά.



Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα (1-1) αμφισβητήθηκε από τους φιλοξενούμενους, που κατέθεσαν ένσταση για τα όσα έγιναν στο ματς.

Seen in Serie D this weekend: When the goals are discovered to be too small, mid-game pic.twitter.com/QyvB32idQs