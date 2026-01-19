Τεταμένο είναι το κλίμα στη Ρεάλ, μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο και τις δύο συνεχόμενες ήττες, που υπέστη η ομάδα τις προηγούμενες ημέρες, με τους φιλάθλους της ομάδας να αποδοκιμάζουν τους παίκτες της «βασίλισσας» στο νικηφόρο αγώνα με τη Λεβάντε.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που δέχτηκαν μεγάλη «γιούχα» από το κοινό των Μαδριλένων και γι’ αυτό ο Κιλιάν Mπαπέ έσπευσε να υψώσει ασπίδα προστασίας προς τον Βραζιλιάνο.

«Δεν φταίει ο Βινίσιους που δεν παίζουμε όπως παίζουμε. Το φταίξιμο είναι ολόκληρης της ομάδας», δήλωσε αρχικά ο Γάλλος διεθνής επιθετικός σε συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με τη Μονακό, για το Champions League, για να προσθέσει επισημαίνοντας ότι: «Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρέπει να ξεχωρίζουν έναν παίκτη και να τον αποδοκιμάζουν μόνο του.

Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι αν αποδοκιμάζουν, πρέπει να είναι όλη η ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχωρίζεις έναν παίκτη. Κάνουμε πράγματα λάθος ως ομάδα και έχουμε τον χαρακτήρα να το αλλάξουμε αυτό στο γήπεδο», τόνισε ο νυν πρώτος σκόρερ στη La Liga (19 γκολ) και στο Champions League (9 γκολ), ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό.

«Πρέπει να τον προστατεύσουμε καλύτερα, ώστε να μην είναι μόνος του που αντιμετωπίζει την κριτική. Δεν είναι μόνος του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαστε όλοι μαζί του».

Σύμφωνα με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους είναι ένας «πραγματικά σπουδαίος παίκτης» και «ένας απίστευτος τύπος». «Στην καλύτερη του κατάσταση, είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο», υποστήριξε.

Πάντως είπε ότι καταλαβαίνει τη δυσαρέσκεια των οπαδών: «Πριν γίνω ποδοσφαιριστής, ήμουν ένα παιδί που παρακολουθούσε αγώνες και αν δεν ήμουν χαρούμενος, γιούχαρα. Το καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουμε τα πράγματα σωστά».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναφέρθηκε επίσης στον πρώην προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο:

«Το να πούμε ότι ο Τσάμπι δεν τα κατάφερε δεν είναι αλήθεια», τόνισε ο παίκτης, παραδεχόμενος ότι «ήταν απόφαση του συλλόγου και πρέπει να τη σεβαστούμε».