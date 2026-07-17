Κάτω από εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προπονήθηκε η αποστολή της εθνικής Ισπανίας στις εγκαταστάσεις της Red Bull στη Νέα Υόρκη, ενόψει του τελικού της Κυριακής με αντίπαλο την Αργεντινή. Περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι, οι οποίοι προέρχονται από ισπανικά μέσα ενημέρωσης, έφθασαν στον χώρο της προπόνησης, ενώ η πρόσβαση είναι περιορισμένη σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους της FIFA για ένα σύντομο διάστημα 15 λεπτών.

Η αστυνομία βρίσκεται σε σχεδόν κάθε είσοδο του προπονητικού κέντρου, εμποδίζοντας την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης των γραφείων και στις εισόδους των εμπορικών κτηρίων, ενώ δεν επιτρέπεται στο κοινό να σταθμεύει ή να συγκεντρώνεται κοντά στις εγκαταστάσεις.

Για όσους θέλουν να δουν από κοντά τους παίκτες της εθνικής Ισπανίας, η καλύτερη ευκαιρία είναι όταν προβλέπεται να αναχωρήσουν τα λεωφορεία ης αποστολής για την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για τον λόγο αυτό μια χούφτα οπαδών περιμένει έξω από τις πύλες του προπονητηρίου με τις αστυνομικές αρχές να επιτηρούν διακριτικά και να ρυθμίζουν την κίνηση.

Η έτερη φιναλίστ, η Αργεντινή θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο του Morris Township, σήμερα και αύριο Σάββατο, με τις αστυνομικές αρχές να λαμβάνουν ανάλογα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.