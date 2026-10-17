Τρία 24ωρα πριν το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (20/10, 22:00) στο «Παρκ ντε Πρενς», η Μπαρτσελόνα προσέφερε άλλη μία ποδοσφαιρική παράταση στη LaLiga.

Με τον Λαμίν Γιαμάλ να… ζωγραφίζει, η ομάδα του Χάνσι Φλικ διέλυσε με 5-2 την Μπέτις των 10 παικτών από το 54′, μετά την αποβολή Μπερνάλ για κουτουλιά στον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα. Έτσι, διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από 9 αγωνιστικές και απέδειξε γι’ άλλη μια φορά ότι δεν έχει αντίπαλο εντός των τειχών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr