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Τρία 24ωρα πριν το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (20/10, 22:00) στο «Παρκ ντε Πρενς», η Μπαρτσελόνα προσέφερε άλλη μία ποδοσφαιρική παράταση στη LaLiga.
Με τον Λαμίν Γιαμάλ να… ζωγραφίζει, η ομάδα του Χάνσι Φλικ διέλυσε με 5-2 την Μπέτις των 10 παικτών από το 54′, μετά την αποβολή Μπερνάλ για κουτουλιά στον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα. Έτσι, διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από 9 αγωνιστικές και απέδειξε γι’ άλλη μια φορά ότι δεν έχει αντίπαλο εντός των τειχών.
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