Η Λάτσιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν. Νίκησε και μέσα στο Τορίνο την ομώνυμη ομάδα με 2-1 κι ανεξάρτητα τι θα κάνουν οι διώκτες, η ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής θα τη βρει μόνη στο ρετιρέ της Serie A.

Ένα τρίλεπτο ξέσπασμα για την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έφερε δύο γκολ, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στους «λατσιάλι» να διαχειριστούν σωστά τα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

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