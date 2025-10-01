Η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Άρσεναλ έδειξαν ενδιαφέρον το καλοκαίρι για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα, αλλά η ομάδα του Μπέρμιγχαμ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να μπει καν στην κουβέντα για την παραχώρηση του.

Ο 22χρονος Άγγλος διεθνής επιθετικός μέσος, που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σίτι, αλλά δεν έκανε ποτέ καριέρα στην πρώτη ομάδα, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έως το καλοκαίρι του 2030 και ο Ουνάι Έμερι δεν θέλει με τίποτα να τον χάσει.

Έτσι η διοίκηση του προσφέρει την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2031 για ν’ αυξήσει τις αποδοχές του κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ, ελπίζοντας πως να παραμείνει στο «Βίλα Παρκ» και τα επόμενα χρόνια, με το κασέ του να φθάνει πλέον τα 100 εκατ. ευρώ.