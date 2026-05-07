Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ θα διεκδικήσουν τον τίτλο του φετινού Europa League, καθώς έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο της σεζόν 2025/2026.

Οι «χωριάτες» ανέτρεψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα από τη Νότιγχαμ στον αγγλικό «εμφύλιο» και με το εμφατικό 4-0 πήραν πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ οι Γερμανοί παρότι έχασαν με 2-1 στην Πορτογαλία, επικράτησαν 3-1 της Μπράγκα, που αγωνίστηκε από το 6ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Στην φάση που έκρινε στην ουσία το ματς αποβλήθηκε ο Ντόργκελες.

