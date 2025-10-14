Η Άστον Βίλα συμφώνησε με τον Μπουμπακάρ Καμαρά στην επέκταση της συνεργασίας τους. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει αποφασίσει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Γάλλο διεθνή μέσο, που λήγει τον Ιούνιο του 2027, και να μην τον παραχωρήσει, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Telegraph».

Ο 25χρονος άσος έχει και πέρσι μια καλή σεζόν, με 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2029.

Μετά τον Καμαρά η διοίκηση της Βίλα θα ξεκινήσει επαφές για τη διετή επέκταση της συνεργασίας της και με τον Εμιλιάνο Μπουεντία, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Football Insider». Ο 28χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος έχει, κι αυτός, συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027.