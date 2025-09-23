Η Άστον Βίλα δεν μπόρεσε να νικήσει (1-1) ούτε στην έδρα της Σάντερλαντ και παραμένει χωρίς νίκη στην Πρέμιερ Λιγκ, μετά από πέντε αγωνιστικές, ούσα στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το νέο κακό αποτέλεσμα προκάλεσε εξελίξεις στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ, με τους ιδιοκτήτες των «χωριατών» να αποφασίζουν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον αθλητικό διευθυντή, Μόντσι.

Ο Ισπανός, που είχε κάνει σπουδαία δουλειά σε Σεβίλλη και τη Ρόμα, αποχωρεί από τη θέση του, που είχε αναλάβει τον Ιούνιο του 2023.

H Άστον Bίλα μετά από πέντε αγώνες τη φετινή σεζόν είναι 18η, χωρίς νίκη και με μόλις τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της, ενώ αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του Λιγκ Καπ από την Μπρέντφορντ.