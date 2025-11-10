Η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Άρσεναλ έδειξαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα, αλλά η ομάδα του Μπέρμιγχαμ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να μπει καν στην κουβέντα για την παραχώρηση του και μάλιστα επέκτεινε το συμβόλαιο του για έναν επιπλέον χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο 22χρονος Άγγλος διεθνής επιθετικός μέσος, που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σίτι, αλλά δεν έκανε ποτέ καριέρα στην πρώτη ομάδα, είχε συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έως το καλοκαίρι του 2030, ο Ουνάι Εμερι δεν ήθελε με τίποτα να τον χάσει και υπογράφηκε η νέα συμφωνία.

Ο Ρότζερς, που έχει κατέπληξε τους πάντες τη φετινή σεζόν έχοντας στο ενεργητικό του 14 γκολ και 15 ασίστ σε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει πειστεί να παραμείνει στο «Βίλα Παρκ» και τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας τις αποδοχές του από τα επτά, στα δέκα εκατ. ευρώ. Συνολικά ο Ρότζερς έχει 18 γκολ και 20 ασίστ σε 85 αγώνες με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.