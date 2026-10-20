Εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του ο Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Μπαρτσελόνα μετράει 12 γκολ σε οκτώ αγώνες, οδηγεί την ομάδα του στην κορυφή της La Liga και προηγείται στον πίνακα των πιο παραγωγικών σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία).

Το ξεκίνημα είχε ήδη δείξει προς τα πού πάει το πράγμα. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές πέτυχε πέντε γκολ, με διπλά κόντρα σε Έλτσε και Ράγιο Βαγιεκάνο και ένα απέναντι στην Ατλέτικ Μπιλμπάο, κάτι που δεν είχε καταφέρει παίκτης της Μπαρτσελόνα από τον Μέσι της σεζόν 2020/21.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr