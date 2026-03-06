Οι Γιώργος Μασούρας και Κώστας Φορτούνης πρωταγωνίστησαν στη νίκη με ανατροπή (2-1) που σημείωσε την Παρασκευή η Αλ Καλίτζ επί της Αλ Χαζέμ!
