Ένα γκολ-ποίημα σημειώθηκε σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου, το οποίο θα θαυμάσουν ακόμη και αυτοί που δεν είναι λάτρεις του συγκεκριμένου αθλήματος.

Συγκεκριμένα επιτεύχθηκε στο ντέρμπι ανάμεσα στη Σπαρτάκ Μόσχας με την Ντιναμό για τη ρωσική λίγκα, η οποία είναι από τις πιο δυνατές στον κόσμο.

Σκόρερ αυτού του απίστευτου γκολ ήταν ο Σεμιόν Ντερ Αργκουστιντσέφ της Ντιναμό, ο οποίος, πραγματοποιώντας μία απίθανη ραχιαία ντρίπλα που θύμισε μπάσκετ, άδειασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε το πακ στο «παραθυράκι» της εστίας του!