Την πόρτα της εξόδου από την Αταλάντα είδε ο Ραφαέλε Παλαντίνο, καθώς την Τρίτη η «Ντέα» ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή.

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