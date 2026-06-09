Την πόρτα της εξόδου από την Αταλάντα είδε ο Ραφαέλε Παλαντίνο, καθώς την Τρίτη η «Ντέα» ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή.
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Την πόρτα της εξόδου από την Αταλάντα είδε ο Ραφαέλε Παλαντίνο, καθώς την Τρίτη η «Ντέα» ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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