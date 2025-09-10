Στον τραυματισμό του Τσεντί Οσμάν, στον προημιτελικό με την Πολωνία χθες (91-77) αναφέρθηκε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, με δηλώσεις του σε τουρκικά Μέσα.

O 30χρονος σμολ φόργουορντ έφυγε υποβασταζόμενος για τ’ αποδυτήρια, αλλά επέστρεψε και μάλιστα αγωνίστηκε ξανά. Σήμερα (10/9), ο Αταμάν τόνισε πως αν ο ημιτελικός απέναντι στην εθνική Ελλάδας διεξαγόταν σήμερα ή αύριο, αντί της Παρασκευής (12/9) όπως είναι προγραμματισμένος, τότε ο Οσμάν δεν θα ήταν σε θέση ν’ αγωνιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν επισήμανε για τον τραυματισμό του Τσεντί Οσμάν: «Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει.

Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει οίδημα αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει.

Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».