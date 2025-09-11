Ο διεθνής Τούρκος φόργουορντ, Τσεντί Οσμάν, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που υπέστη στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 απέναντι στην Πολωνία και δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (11/9).

Η συμμετοχή του στον κρίσιμο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00) κόντρα στην Ελλάδα, παραμένει αμφίβολη και αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίγο πριν το τζάμπολ.

«Η θεραπεία του Τσεντί συνεχίζεται. Δεν κατάφερε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί οριστικά την ώρα του αγώνα», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Εργκίν Αταμάν στα τουρκικά ΜΜΕ μετά το τέλος της προπόνησης.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε εμφανώς καταπονημένος, κουτσαίνοντας και κινούμενος με δυσκολία κατά την αποβίβασή του από το πούλμαν της ομάδας.

Νωρίτερα, ο Αταμάν είχε αναφέρει πως αρχικά υπήρχαν υποψίες για κάταγμα κόπωσης, ωστόσο οι ιατρικές εξετάσεις δεν επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο. Ο παίκτης αντιμετωπίζει πρήξιμο και δυσκολία να πατήσει το πόδι του.

Ο 30χρονος φόργουορντ αποτελεί βασικό στέλεχος της αήττητης έως τώρα πορείας της Τουρκίας στο τουρνουά, με μέσο όρο 14,9 πόντους (51,2% στο τρίποντο), 2,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ.