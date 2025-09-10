Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, ξεδίπλωσε την έντονη προσωπικότητά του σε δηλώσεις εν όψει του κρίσιμου ημιτελικού με την Ελλάδα (12/9, 21:00) στη Ρίγα, για το Ευρωμπάσκετ 2025.

Από την κατάσταση του τραυματία Τσέντι Όσμαν και τον σεβασμό προς τους Κώστα Σλούκα και Βασίλη Σπανούλη, μέχρι την ανάλυση της διαιτησίας (ειδικά για τις βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και όσα ανέφερε το προηγούμενο διάστημα ο «Kill Bill») και τη σημασία του Final Four της Euroleague που επιστρέφει στην Αθήνα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε μια σφαιρική εικόνα των προκλήσεων και των προσδοκιών λίγο πριν το μεγάλο ματς.

Με έντονη αναφορά στη δύναμη και την εμπειρία της ελληνικής ομάδας, αλλά και την αισιοδοξία για την πορεία της δικής του, ο Αταμάν ανέδειξε την ένταση και το συναίσθημα που περιβάλλουν έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες του τουρνουά, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους Τούρκους φιλάθλους να ταξιδέψουν στη Ρίγα και να υποστηρίξουν την Εθνική ενόψει του «ιστορικού ημιτελικού εναντίον της Ελλάδας».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

– Για τον αγώνα με την Ελλάδα: «Στην Euroleague, στα πλέι οφ αντιμετώπισα την προηγούμενη ομάδα μου, την Αναντολου Εφές. Ήταν συναισθηματικά τα πλέι οφ για εμένα. Τώρα στην Ελλάδα είναι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξέρω πως είναι σημαντική η Εθνική για την Ελλάδα, το ίδιο και για την Τουρκία. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Ελλάδα έχει πολύ έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Είναι πολύ καλοί. Έχουν πολύ εμπειρία. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ίσως ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά μετά τον αγώνα με την Σερβία».

– Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι καλός προπονητής. Το έδειξε στην Ελλάδα όταν προπονούσε στο Περιστέρι. Το έδειξε στη Μονακό. Είναι έξυπνος. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο άθλημα. Έχει βρει χημεία με έμπειρους παίκτες. Παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο μπάσκετ, τον Γιάννη, τον χρησιμοποιεί πολύ καλά. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε τρομερή δουλειά».

– Για τον Τσέντι Όσμαν: «Ο Τσέντι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο θετικό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάταγμα κοπώσεως στο πόδι του. Δεν είναι ο αστράγαλος, είναι το πόδι του. Έχει χτυπήσει στο πόδι του. Οι ιατροί θα προσπαθήσουν να τον θεραπεύσουν. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι στο 100%. Αύριο δεν θα μπορέσει να προπονηθεί. Θα δούμε την κατάστασή του την μέρα του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αυτό το ματς δεν έχει δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να βρούμε λύσεις ακόμα και αν δεν παίξει».

– Για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα: «Έστειλα τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μάνατζερ στον Παναθηναϊκό γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα, είναι έξυπνοι. Αν το παιχνίδι είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και η Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Θα είναι πολύ συναισθηματικό και ωραίο το Final Four. Ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είμαστε εμείς εκεί ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη μάχη, όπως κάθε χρόνο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί όλοι θα απολαύσουν μια πραγματικά μπασκετική ατμόσφαιρα».

– Για τον Κώστα Σλούκα και τον Ντίνο Μήτογλου: «Δεν υπάρχει προπονητής να σταματήσει τον Σλούκα στο παρκέ. Οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Δεν έχω ειδικές τακτικές να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι τρομερός παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει εξαιρετικά, κάποιες κάνει λίγο χειρότερες εμφανίσεις. Ελπίζω ότι δεν θα είναι σε εξαιρετική μέρα. Ο Σλούκας για εμένα είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη».

– Για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ: «Είμαι περήφανος για όλο μου το σταφ γιατί πέρσι, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν όταν είδαμε τις ικανότητές του του δώσαμε πολύ σημαντικά λεπτά. Όπως θυμάστε έπαιξε πολύ σημαντικά λεπτά στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ήταν ο MVP στον ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω να παίζει πραγματικά λεπτά και να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Είναι τρομερό παιδί και θα είναι από τα νέα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλά αστέρια από τις νέες γενιές. Πιστεύω ότι ο Σαμοντούροβ θα είναι ένας από αυτούς, ίσως ο καλύτερος αυτής της νέας γενιάς».

– Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης μπορεί να σκοράρει. Δεν θα συγκεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τον Γιάννη. Θα συγκεντρωθούμε στο να παίξουμε την άμυνά μας. Θα σκεφτούμε τι match-up θα κάνουμε και επίσης θέλω να πω ότι ο Σπανούλης όχι μόνο είναι καλός προπονητής τεχνικά αλλά είναι και ψυχολογικά είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν μιλήσαμε πολύ, νομίζω έχει μάθει μερικές ψυχολογικές στρατηγικές από εμάς ή ήταν έτσι. Στην Κύπρο είπε ότι ο Γιάννης παίρνει λίγες βολές σε σχέση με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς. Και είδα ότι χθες κόντρα στην Λιθουανία εκτέλεσε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση. Μπορώ να πω και άλλα πράγματα στον ψυχολογικό τομέα. Στο ΝΒΑ και στην Ευρώπη είναι διαφορετικά. Στο ΝΒΑ υπάρχει πολύ χώρος στην επίθεση και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος για αυτό. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχουν κανόνες για την άμυνα και είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίζουν τα φάουλ που του κάνουν αλλά πρέπει να τσεκάρουν καλά και όταν κάνει διεισδύσεις αν υπάρχουν επιθετικά φάουλ. Γιατί είδα στα προηγούμενα ματς πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι η ψυχολογική μου στρατηγική».

– Τέλος, κάλεσε τον κόσμο να ενισχύσει τις προσπάθειες της Εθνικής Τουρκίας: «Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να πραγματοποιήσουν επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα και πολλούς οπαδούς από την Τουρκία να μας υποστηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα. Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό εναντίον της Ελλάδας. Η υποστήριξη των οπαδών είναι ζωτικής σημασίας».