Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν εξέφρασε εκ νέου τα έντονα παράπονά του προς τη FIBA για την απόφασή της να ορίσει για το μεσημέρι του Σαββάτου τον αγώνα της ομάδας του με την αντίστοιχη της Σουηδίας, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

O Tούρκος εκλέκτορας μετά τη δύσκολη νίκη-πρόκριση επί των Σκανδιναβών άσκησε εκ νέου κριτική στην παγκόσμια ομοσπονδία, λέγοντας με νόημα πως αυτοί που επέλεξαν να αγωνιστεί η ομάδα του στις 12:00, δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

«Πριν τον αγώνα, ήμουν 100% σίγουρος πως θα αρχίσουμε όπως αρχίσαμε. Η Σουηδία, όπως είχαμε αναλύσει στη φάση των ομίλων, έδειξε ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Όλοι πιστεύουν πως η Τουρκία είναι από τα φαβορί, αλλά τέτοια παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνα, ειδικά αν παίζεις πρωί. Την τελευταία φορά που παίξαμε τέτοια ώρα ήταν το 2022 στο Ευρωμπάσκετ και πριν ήταν όταν ήμουν προπονητής στα παιδικά. Υπάρχει μια ρουτίνα για τους αθλητές και το σώμα τους, ήταν δύσκολο να προσαρμοστούμε. Παίζουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο Ευρωμπάσκετ και μου είναι δύσκολο να καταλάβω αυτή τη νοοτροπία», τόνισε και συνέχισε:

«Είναι ώρα η FIBA να προοδεύσει. Κάποιες ομάδες λόγω τραυματισμών έχουν μείνει με 9 και 10 παίκτες, μπορεί να μείνουν και με 8. Ελάτε τώρα, πλέον πάμε στο φεγγάρι, δεν γίνεται να μην μπορούμε να αλλάξουμε τους κανονισμούς. Πρέπει να έχουν 14 παίκτες οι ομάδες. Είμαστε εδώ ενάμιση μήνα, δώστε δύο μέρες παραπάνω για τις ομάδες για τη φάση των 16, είναι κακό και για τους θεατές. Είναι ώρα να αλλάξει κάτι. Δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να κάνω προτάσεις για την ποιότητα του μπάσκετ, για όλους μας. Ώστε να δώσουμε κάτι καλύτερο».

Όσο για τη νίκη της ομάδας του, είπε: «Η Σουηδία έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, εμείς αρχίσαμε πολύ άσχημα, ήμασταν πολύ σοφτ. Δεν ξυπνήσαμε στην αρχή, αλλά όταν καταλάβαμε ότι είμαστε σε δύσκολη θέση, στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε καλή άμυνα, επιστρέψαμε, αλλά όταν δίνες αυτοπεποίθηση από την αρχή στον αντίπαλο, μετά είναι δύσκολο. Τελικά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε και πλέον σκεφτόμαστε μόνο τον προημιτελικό, που πιστεύω πως θα παίξουμε σε… κανονική ώρα, αν δεν θέλουν να αλλάξουν πάλι την ώρα και μας βάλουν στις 11:00», ανέφερε.

«Στο ημίχρονο μιλήσαμε. Όταν ο Όσμαν έκανε το τρίτο φάουλ είχαμε πρόβλημα, ο Σιπαχί δεν άρχισε καλά και έπρεπε να βάλουμε τον Χαζέρ στο ‘3’. Η Σουηδία έκλεινε στη ρακέτα για να περιορίσει τον Σενγκούν και δυσκολεύτηκε η επίθεσή μας. Στο τέλος αλλάξαμε τον Σενγκούν με τον Μπόνα για την άμυνα και βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Η Σουηδία έπαιξε εξαιρετικά, ειδικά ο Χάκανσον ήταν καταπληκτικός. Εμείς δεν παίξαμε την επίθεση που ξέρουμε», πρόσθεσε.

Όπως επανέλαβε, στόχος της Τουρκίας είναι μόνο το μετάλλιο. «Ήρθαμε εδώ με το κατάλληλο ρόστερ, με παίκτες με μεγάλο κίνητρο, θυσιάσαμε το καλοκαίρι μας δουλεύοντας από τα τέλη Ιουλίου και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε για μετάλλιο. Αυτός είναι ο μόνος στόχος. Στον αθλητισμό κάποιες φορές παίζεις εξαιρετικά, άλλες σου λείπει κάτι, όπως σήμερα. Θα δούμε τα λάθη που κάναμε σήμερα, πνευματικά, αθλητικά, τακτικά και μετά θα προετοιμαστούμε για Βοσνία ή Πολωνία, που είναι και οι δύο εξαιρετικές ομάδες».

Τέλος, ερωτηθείς για την παρουσία του Όσμαν και την αποτελεσματικότητά του στα τρίποντα, είπε: «Ο Όσμαν και στην Ευρωλίγκα έπαιζε εξαιρετικά. Παίζει με αυτοπεποίθηση, ξέρει το σύστημα, ξέρει πότε να σουτάρει και πότε να διεισδύσει. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι».