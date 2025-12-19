Ο πρόεδρος της beIN Media και της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, αθωώθηκε οριστικά από το ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Λωζάνης (Ελβετία), στην υπόθεση που αφορά την παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 και του 2030.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» ο συγκατηγορούμενός του, ο πρώην γενικός γραμματέας της FIFA, Ζερόμ Βάλκε, αθωώθηκε επίσης για την ίδια υπόθεση, αλλά καταδικάστηκε σε έντεκα μήνες φυλάκιση, με αναστολή, για «παθητική διαφθορά» και «πλαστογραφία» σε ξεχωριστή υπόθεση, η οποία οδήγησε επίσης σε δεκάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή για τον Έλληνα επιχειρηματία Ντίνο Ντέρη.

«Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου επιβεβαιώνει οριστικά την πλήρη και άνευ όρων αθώωση του πελάτη μας, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί. Για τρίτη και τελευταία φορά, δεν έχει επικυρωθεί ούτε μία κατηγορία: πρόκειται για πλήρη απαλλαγή», δήλωσαν οι Ελβετοί δικηγόροι του λ Κελαϊφί, Μαρκ Μπονάν, Γκρεγκουάρ Μανγκέ και Φάνι Μαργκαϊρά.