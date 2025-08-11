Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι και με τη… βούλα πλέον ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι, καθώς ο ισπανικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (11/8) τη συμφωνία με τη Νάπολι για την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού.

Ο 25χρονος άσος πέρασε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη και στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ροχιμπλάνκος».

Welcome to Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori ❤️🤍 pic.twitter.com/ckhIyc1z4v — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 11, 2025

Ο Ρασπαντόρι έκανε τον Μάιο του 2019 το επαγγελματικό ντεμπούτο του στη Σασουόλο, σε έναν αγώνα πρωταθλήματος με την Αταλάντα.

Μεταπήδησε στη Νάπολι το καλοκαίρι του 2022, με τη μορφή του δανεισμού για τη σεζόν 2022-23 και στη συνέχεια με «κανονική» μεταγραφή, και πανηγύρισε με τους «παρτενοπέι» δύο τίτλους στο καμπιονάτο, το 2023 και πέρυσι.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με απολογισμό έξι γκολ και μια ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και σε τρία ματς Κυπέλλου όπου έδωσε μια τελική πάσα.

Ο Ρασπαντόρι είναι διεθνής με την εθνική Ιταλίας, στην ανδρική ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο τον Ιούνιο του 2021, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ενόψει του EURO 2020.

Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την τελική φάση της διοργάνωσης, όπου έπαιξε σε ένα ματς και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου. Μέχρι σήμερα, μετράει 40 συμμετοχές στη «σκουάντρα ατζούρα» με απολογισμό εννέα γκολ και έξι ασίστ.