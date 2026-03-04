Το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Έντερσον της Αταλάντα επιβεβαίωσε ο Ματέου Αλεμάνι. Ο αθλητικός διευθυντής των «ροχιμπλάνκος» μίλησε για τον 27χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος προορίζεται από τον Ντιέγκο Σιμεόνε για να καλύψει το κενό του Κόνορ Γκάλαχερ.

«Ναι, ο Έντερσον είναι στη λίστα μας. Προσπαθήσαμε τον Ιανουάριο να τον πάρουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με την Αταλάντα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε το προσεχές καλοκαίρι», είπε ο Αλεμάνι, την ώρα που ο 27χρονος Βραζιλιάνος, που έχει συμβόλαιο με τους «μπεργκαμάσκι» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Κόνορ Γκάλαχερ άφησε τον Ιανουάριο την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης για να επιστρέψει στην Αγγλία και την Premier League για λογαριασμό της Τότεναμ, έναντι 40 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος Άγγλος διεθνής μέσος δεν είχε την καριέρα που επιθυμούσε στη La Liga και ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποδέχτηκε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Λονδίνο.