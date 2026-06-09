Λίγο μετά την ανακοίνωση της Ρεάλ Μάδριτης για πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Άλβαρες, η Ατλέτικο τρόλαρε τους «μερένχες» και άφησε αιχμές.
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Λίγο μετά την ανακοίνωση της Ρεάλ Μάδριτης για πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Άλβαρες, η Ατλέτικο τρόλαρε τους «μερένχες» και άφησε αιχμές.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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