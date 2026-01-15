Το πλάνο του μέλλοντος συνεχίζει να χτίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης, προσπαθώντας παράλληλα να μην βγει πρόωρα εκτός στόχων τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με τη «Marca», μετά από μήνες διαπραγματεύσεων ο Τζουλιάνο Σιμεόνε συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους «ροχιμπλάνκος» ως το 2030, λαμβάνοντας γενναία αύξηση αποδοχών, καθώς ήταν από τους πλέον χαμηλόμισθους παίκτες της ομάδας.

Ο μικρότερος γιος του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε υπογράψει το 2023 πενταετές συμβόλαιο, πριν παραχωρηθεί δανεικός στην Αλαβές, αφού την εποχή εκείνη δεν υπολογιζόταν ως ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας.

Από πέρυσι που επέστρεψε, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει εξελιχθεί σε βασική και αναντικατάστατη μονάδα της Ατλέτικο, μετρώντας 77 συμμετοχές και οκτώ γκολ. Είναι ο πρώτος σε ασίστ σε αυτό τον ενάμιση χρόνο και παράλληλα έχει κερδίσει «μόνιμη» θέση στην εθνική Αργεντινής.

Η διοίκηση της Ατλέτικο έχει εκπονήσει και εφαρμόζει πλάνο δημιουργίας ενός «κορμού», αποτελούμενου από παίκτες σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με μακροχρόνια συμβόλαια και απλησίαστες ρήτρες αποδέσμευσης.

Η συμφωνία με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε συμπληρώνει το «παζλ», στο πλαίσιο του οποίου είχε προηγηθεί η απόκτηση των Χούλιαν Άλβαρες από τη Μάντσεστερ Σίτι και Άλεξ Μπαένα από τη Βιγιαρεάλ, καθώς και η επέκταση του συμβολαίου του Πάμπλο Μπάριος, ο οποίος, όπως και ο μικρός γιος του «Τσόλο», προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Οι τέσσερις προαναφερθέντες δεσμεύονται πλέον ως το 2030, με τη ρήτρα αποδέσμευσής τους να ορίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.