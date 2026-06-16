Ο Νεϊμάρ συνεχίζει τον αγώνα δρόμου προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του και να αγωνιστεί στο Μουντιάλ, με τον Βραζιλιάνο να πραγματοποιεί σήμερα ατομική προπόνηση, δίχως ασκήσεις με την μπάλα στα πόδια.

Η Βραζιλία ξεκίνησε με ισοπαλία τις υποχρεώσεις της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Μαρόκο, με τη «Σελεσάο» να στρέφει πλέον την προσοχή της στο δεύτερο παιχνίδι του Ομίλου, απέναντι στην Αϊτή, που είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο (20/6, 03:30 ώρα Ελλάδας).

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