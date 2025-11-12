Ο Καναδός Φέλιξ Oζέρ-Αλιασίμ έκανε ανατροπή και πανηγύρισε σήμερα (12/11) την πρώτη του νίκη στους φετινούς τελικούς του ATP με 4-6 7-6(7) 7-5 επί του Αμερικανού Μπεν Σέλτον.

Το σερβίς του Σέλτον του έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσει το πρώτο σετ, αλλά ο Οζέρ-Αλιασίμ ισοφάρισε στο δεύτερο σε tiebreak, καταφέρνοντας ένα τρίτο match point για να σπάσει το σερβίς του Αμερικανού.

Και οι δύο παίκτες είχαν χάσει τους πρώτους αγώνες, ο Σέλτον ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Οζέρ-Αλιασίμ από τον κάτοχο του τίτλου Γιάννικ Σίνερ.

Ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει αργότερα απόψε (12/11), τον δύο φορές νικητή Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον άλλο αγώνα του ομίλου «Μπιορν Μποργκ».

Χα.Π.