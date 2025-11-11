Ο Κάρλος Αλκαράθ παρέμεινε σταθερά στην πορεία για τον πρώτο του τίτλο στους τελικούς του Nitto ATP, νικώντας σήμερα (11/11) τον Τέιλορ Φριτς σε μια συναρπαστική αναμέτρηση δύο ωρών και 48 λεπτών.

Μπροστά σε μία γεμάτη από φιλάθλους «Inalpi Arena», ο Ισπανός χρειάστηκε μια εξαιρετική ανατροπή για να επικρατήσει με 6-7(2), 7-5, 6-3 και να παραμείνει αήττητος, κάνοντας το 2-0 στον όμιλο «Τζίμι Κόνορς».

Ο περσινός ηττημένος φιναλίστ, Τέιλορ Φριτς φαινόταν έτοιμος να κατακτήσει τη δεύτερη νίκη του σε εσωτερικό χώρο επί του Αλκαράθ το 2025, αλλά ο 22χρονος Ισπανός ανέτρεψε την κατάσταση με ένα μείγμα ανθεκτικότητας και ευφυΐας, που τονίστηκε από ένα μαραθώνιο 14λεπτο σερβίς στο δεύτερο σετ.

Ο Αλκαράθ μπορεί πλέον να προκριθεί στους ημιτελικούς εάν ο Άλεξ Ντε Μινόρ νικήσει τον Λορέντσο Μουζέτι αργότερα απόψε (11/11). Έχει επίσης πλησιάσει τους 50 βαθμούς για να εξασφαλίσει το Νο. 1 του ATP έναντι του αντιπάλου του Γιανίκ Σίνερ.

Το αποκορύφωμα του αγώνα ήρθε στις αρχές του δεύτερου σετ, όταν ο Alcaraz — που αντιμετώπιζε το break point στο 2-2 — έκανε μια μαγική κίνηση για να ξεφύγει από ένα χαμένο «ράλι» πριν ορμήσει στο φιλέ για ένα νικητήριο πόντο. Αυτή η προσπάθεια ήταν μία από τις πολλές σε ένα μαραθώνιο 14λεπτου σερβίς και αποδείχθηκε ότι πυροδότησε μια αλλαγή στο μομέντουμ.

Έχοντας σώσει και τα δύο break point που αντιμετώπισε στο δεύτερο σετ, ο Αλκαράθ επωφελήθηκε από μια δόση τύχης στο καθοριστικό 12ο game. Μια γρήγορη επιστροφή με backhand στο 0/15 οδήγησε τον Φριτς z σε λάθος πάτημα, ανοίγοντας την πόρτα για τον Αλκαράθ, ο οποίος μετέτρεψε το δεύτερο σετ πόιντ του πριν φτάσει στη νίκη.

Χα.Π.