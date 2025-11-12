Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε αποφασιστικό βήμα προς τα ημιτελικά των τελικών της ATP και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να παραμείνει επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη μέχρι τις αρχές του 2026, μετά την επικράτηση του με 6-7(2), 7-5, 6-3 επί του Τέιλορ Φριτς, στο Τορίνο.

Έναν χρόνο μετά τον αποκλεισμό του από την φάση των ομίλων, ο 22χρονος βρέθηκε πολύ κοντά σε μία νέα αποτυχία στην «Inalpi Arena». Βρισκόταν ένα σετ πίσω και φαινόταν απογοητευμένος από την αδυναμία του να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό αντίπαλό του, τον οποίο πάντα νικούσε εκτός από το τελευταίο Laver Cup.

Ο Ισπανός τενίστας χρειάστηκε να… παλέψει για δεκατέσσερα λεπτά και να «σβήσει» αρκετά break point για να κερδίσει το πέμπτο game του δεύτερου σετ.

Ο Αλκαράθ, νικητής σε οκτώ εφετινά τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων του Γαλλικού Όπεν και του US Open, γιόρτασε το άψογο νικητήριο βολέ του σαν να κέρδισε τον αγώνα.

Ο Φριτς, μέχρι τότε κυρίαρχος στο σερβίς του (14 άσοι, 75% στα πρώτα σερβίς), άρχισε να κουράζεται σωματικά, πριν χάσει εντελώς την ψυχραιμία του σε ένα μονόπλευρο τρίτο σετ όπου έχασε το σερβίς του δύο φορές.

«Είχα την ευκαιρία να κερδίσω αυτόν τον αγώνα στο δεύτερο σετ και δεν μπόρεσα να την αξιοποιήσω. Είχα την ευκαιρία μου, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να ζητήσω, αλλά αυτό δεν αφαιρεί το αίσθημα της απογοήτευσης», παραδέχτηκε ο Φριτς, φιναλίστ στην περυσινή διοργάνωση.

«Προς το τέλος του πρώτου σετ, άρχισα να νιώθω το γόνατό μου να με ενοχλεί, αλλά μόνο στο τρίτο σετ με επηρέασε πραγματικά», συνέχισε ο Αμερικανός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα για σχεδόν έναν χρόνο.

Από την πλευρά του, ο Αλκαράθ γνωρίζει ότι βρέθηκε πολύ κοντά στην ήττα: «Ήταν ένας πολύ κλειστός αγώνας. Δεν σέρβιρα καλά στην αρχή, ενώ ο Τέιλορ τα έκανε όλα πολύ καλά. Είμαι ανακουφισμένος παρά χαρούμενος γιατί δεν ένιωθα τόσο καλά όσο στον πρώτο μου αγώνα εδώ. Το θετικό που πρέπει να κρατήσω είναι ότι βρήκα έναν τρόπο να βγω από μια κακή κατάσταση».

Ο νεαρός Ισπανός θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον τελευταίο αγώνα του ομίλου εναντίον του Μουζέτι την Πέμπτη (13/11) για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα ημιτελικά. Εάν νικήσει τον Ιταλό, θα εξασφαλίσει ότι θα ολοκληρώσει τη χρονιά ως Νο 1 στον κόσμο για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2022. Μάλιστα, θα είναι σε θέση να παίξει στους ημιτελικούς με καθαρό μυαλό, ενδεχομένως αντιμετωπίζοντας τον κάτοχο του τίτλου Γιάννικ Σίνερ, ο οποίος θα παίξει με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) απόψε (12/11) το βράδυ.

