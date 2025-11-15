Ο κάτοχος του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ, νίκησε με 7-5, 6-2 τον Άλεξ ντε Μινόρ στους ημιτελικούς των ATP Finals, υποχρεώνοντας τον Αυστραλό σε 13η συνεχή ήττα από τον τέσσερις φορές νικητή του Grand Slam, παρά το μαχητικό ξεκίνημά του.

Ο δεύτερος στην παγκόσμια κατάταξη, Σίνερ, έπρεπε να ψάξει βαθιά στο πρώτο σετ για να σημειώσει το πρώτο του break στον αγώνα, το οποίο κι έγειρε το σετ υπέρ του. Στη συνέχεια, ο Ιταλός πήρε τα πρώτα τέσσερα γκέιμ του δεύτερου σετ για να εξασφαλίσει τη νίκη, με την υποστήριξη ενός ένθερμου κοινού στο Palasport Olimpico του Τορίνο.

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, ειδικά στην αρχή του πρώτου σετ. Ένιωθα ότι (ο Ντε Μινόρ) σέρβιρε εξαιρετικά», δήλωσε ο Σίνερ, ο οποίος έφτασε για τρίτη συνεχόμενη φορά στον τελικό της διοργάνωσης, με την οποία ολοκληρώνεται η σεζόν.

«Αύριο θα το απολαύσω, θα προσπαθήσω, όσο καλύτερα μπορώ, για να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια καταπληκτική εβδομάδα», πρόσθεσε ο Σίνερ, ο οποίος δεν έχει χάσει ακόμη σετ στο τουρνουά.

Στον άλλο ημιτελικό, ο Νο1 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη, Κάρλος Αλκαράθ, θα αντιμετωπίσει αργότερα το Σάββατο, τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.